Маштаков Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маштакова Тамара Макаровна
деревня Бриляково, Городецкий район, Горьковская область, Россия
Рождение ребёнка
1938
Сын: Маштаков Владимир Константинович
Мать ребёнка: Маштакова Тамара Макаровна
деревня Бриляково, Городецкий район, Горьковская область, Россия
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маштакова Тамара Макаровна
деревня Бриляково, Городецкий район, Горьковская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
деревня Бриляково, Городецкий район, Горьковская область, Россия