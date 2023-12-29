Маштаков Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маштаков Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маштакова Тамара Макаровна

деревня Бриляково, Городецкий район, Горьковская область, Россия
Рождение ребёнка
1938

Сын: Маштаков Владимир Константинович

Мать ребёнка: Маштакова Тамара Макаровна

деревня Бриляково, Городецкий район, Горьковская область, Россия
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маштакова Тамара Макаровна

деревня Бриляково, Городецкий район, Горьковская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маштакова Тамара Макаровна

Смерть
Неизвестно
деревня Бриляково, Городецкий район, Горьковская область, Россия
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