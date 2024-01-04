Пузыня Никанор Михайлович
Место рожденияСамодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.
Дочь: Пузыня Степанида Никаноровна
Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Семёновна
Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно