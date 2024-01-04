Пузыня Никанор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузыня Никанор Михайлович

Пузыня Никанор Михайлович

Место рождения

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Самодурово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Жена: Пузыня Анастасия Семёновна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1910 ст.

Дочь: Пузыня Степанида Никаноровна

Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Семёновна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close