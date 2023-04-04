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Бахметев Михаил Никитич
Бахметев Михаил Никитич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Около 1712
Пол
Мужской
Отец
Бахметев Никита Юрьевич
Мать
(Bakhmetieva) N.N.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Бахметев Никита Юрьевич
Мать:
N.N.
Смерть
Около 1712
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