Чупринов Серафим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чупрына Андрей
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринов Александр
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупринова Галина
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупринов Валерий
Мать ребёнка: Валентина
Смерть
Неизвестно