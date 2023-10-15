Чупринов Серафим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупринов Серафим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чупрына Андрей

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринов Александр

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупринова Галина

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупринов Валерий

Мать ребёнка: Валентина

Смерть
Неизвестно
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