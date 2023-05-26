Дроздов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Дроздов Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Дроздова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дроздова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексей
Мать ребёнка: Дроздова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса (Реня?)
Мать ребёнка: Дроздова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нина
Мать ребёнка: Дроздова Анна