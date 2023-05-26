Дроздов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1927

Сын: Дроздов Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Дроздова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дроздова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексей

Мать ребёнка: Дроздова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса (Реня?)

Мать ребёнка: Дроздова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нина

Мать ребёнка: Дроздова Анна

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