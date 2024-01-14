Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Около 1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Платон

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Около 1826
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