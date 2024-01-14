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Григорий
Григорий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1782
Дата смерти
Около 1826
Пол
Мужской
Отец
Кузьма
Около 1760 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Дарья
Около 1784 г.р.
Дети
Платон
Около 1814 г.р.
Михаил
Около 1821 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец:
Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын:
Платон
Мать ребёнка:
Дарья
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын:
Михаил
Мать ребёнка:
Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Дарья
Смерть
Около 1826
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