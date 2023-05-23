Коробков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1958
Дочь: Черненко Любовь Александровна
Мать ребёнка: Коробкова Екатерина Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробкова Екатерина Ивановна
Химки, Химки, Московская область
Смерть
Неизвестно