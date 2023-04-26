Лумпов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лумпов Пётр Филиппович
Мать: Лумпова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария