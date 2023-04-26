Лумпов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лумпов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лумпов Пётр Филиппович

Мать: Лумпова Марфа Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

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