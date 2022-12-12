Соболева Елизавета Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.
Дочь: Соболева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Соболев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1903 ст.
Дочь: Соболева Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Соболев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.03.1909 ст.
Отец ребёнка: Соболев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.
Дочь: Соболева Антонина Яковлева
Отец ребёнка: Соболев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Соболев Яков Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно