Востров Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востров Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востров Семён Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востров Григорий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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