Богатырёва (Гусева) Таисия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Гусева) Таисия Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1934

Дата смерти

01.01.1995

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1934

Отец: Гусев Геннадий Александрович

Мать: Гусева ?

Рождение ребёнка
28.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Константин Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Константин Борисович

Смерть
01.01.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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