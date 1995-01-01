Богатырёва (Гусева) Таисия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1934
Дата смерти01.01.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1934
Отец: Гусев Геннадий Александрович
Мать: Гусева ?
Рождение ребёнка
28.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатырёв Константин Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1995
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область