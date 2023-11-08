- Михаил Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1906 ст.
Дата смерти12.11.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906 ст.
Отец: - Федот Григорьевич
Мать: - Анастасия Ларионовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.106-107 (Рождение №-78м)
Крещение
11.11.1906 ст.
Крёстный отец: Ершов Егор Иванович - отставной рядовой из д.Ивановица Крёстная мать: Мария Фёдоровна - крестьянская жена из д.Бухалдино
Смерть
12.11.1906 ст.
Младенец в 2 дня (от слабости рождения)
Похороны
14.11.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.144-145 (Умершие №-80м)