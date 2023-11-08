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- Михаил Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1906 ст.

Дата смерти

12.11.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1906 ст.

Отец: - Федот Григорьевич

Мать: - Анастасия Ларионовна

Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.106-107 (Рождение №-78м)
Крещение
11.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Ершов Егор Иванович - отставной рядовой из д.Ивановица Крёстная мать: Мария Фёдоровна - крестьянская жена из д.Бухалдино
Смерть
12.11.1906 ст.
Младенец в 2 дня (от слабости рождения)
Похороны
14.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.144-145 (Умершие №-80м)
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