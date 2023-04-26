Кузнецова Акулинья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1937
Дочь: Слюсаревская Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Слюсареский Василий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Слюсареский Василий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Слюсареский Василий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слюсаревский Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Слюсареский Василий Захарович
Смерть
Неизвестно