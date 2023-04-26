Кузнецова Акулинья Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Акулинья Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1937

Дочь: Слюсаревская Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Слюсареский Василий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Слюсареский Василий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Слюсареский Василий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слюсаревский Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Слюсареский Василий Захарович

Смерть
Неизвестно
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