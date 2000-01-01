Мордвинов Федот Иоанникович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Мордвинова Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мордвинов Евдоким Федотович
Мать ребёнка: Мордвинова Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Осипова Евфимия Федотовна
Мать ребёнка: Мордвинова Дарья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно