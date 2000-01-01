Мордвинов Федот Иоанникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордвинов Федот Иоанникович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Мордвинов Егор Федотович

Мать ребёнка: Мордвинова Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мордвинов Евдоким Федотович

Мать ребёнка: Мордвинова Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Осипова Евфимия Федотовна

Мать ребёнка: Мордвинова Дарья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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