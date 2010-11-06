Тихонова (Архипова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1944
Дата смерти06.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1970
Сын: Тихонов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Андреевич
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1971
Сын: Тихонов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
25.03.1976
Дочь: Грошева Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.2010