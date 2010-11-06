Тихонова (Архипова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Архипова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1944

Дата смерти

06.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1970

Сын: Тихонов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Андреевич

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1971

Сын: Тихонов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
25.03.1976

Дочь: Грошева Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Тихонов Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Дмитрий Андреевич

Смерть
06.11.2010
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