Решетников Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925
Отец: Решетников Николай Петрович
Мать: Решетникова Евдокия
Рождение ребёнка
17.03.1949
Сын: Решетников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Решетникова Вера Ивановна
Тамала, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно