Решетников Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетников Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925

Отец: Решетников Николай Петрович

Мать: Решетникова Евдокия

Рождение ребёнка
17.03.1949

Сын: Решетников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Решетникова Вера Ивановна

Тамала, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
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