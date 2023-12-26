Муштаков Ефим Александрович
Место рожденияЧувашия Батыревский р-он Яншихово
Дата рождения1905
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Муштаков Александр
Мать: Муштакова П
Чувашия Батыревский р-он Яншихово
Рождение ребёнка
03.03.1934
Дочь: Кубикова Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Муштакова Ма
Россия. Чувашия. Батыревский р-он. дер. Яншихово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Муштакова Ма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муштакова Ма
Смерть
1941