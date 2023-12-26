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Муштаков Ефим Александрович

Место рождения

Чувашия Батыревский р-он Яншихово

Дата рождения

1905

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Муштаков Александр

Мать: Муштакова П

Чувашия Батыревский р-он Яншихово
Рождение ребёнка
03.03.1934

Дочь: Кубикова Клавдия Ефимовна

Мать ребёнка: Муштакова Ма

Россия. Чувашия. Батыревский р-он. дер. Яншихово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муштаков Петр Ефимович

Мать ребёнка: Муштакова Ма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муштакова Ма

Смерть
1941
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