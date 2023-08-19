Каликин Иван Прокопьев
Место рождения
Дата рождения03.01.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1863 ст.
Крещение
12.01.1863 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Той же деревни крестьянин Василий Парфёнов Каликин и Крестьянская девица Фёкла Максимова Вихорева Таинство крещения совершали священник Евфимий Никольский и пономарь Николай Россов
Смерть
Неизвестно