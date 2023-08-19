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Каликин Иван Прокопьев

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.01.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1863 ст.

Отец: Каликин Прокофий Иванов

Мать: Каликина Параскева Федотова

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
12.01.1863 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Той же деревни крестьянин Василий Парфёнов Каликин и Крестьянская девица Фёкла Максимова Вихорева Таинство крещения совершали священник Евфимий Никольский и пономарь Николай Россов
Смерть
Неизвестно
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