Латкин Сидор Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Латкин Михайло
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Латкин Данило
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Марья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марина Сидорова
Мать ребёнка: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Сидорова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чащинская 1-я, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно