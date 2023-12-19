Латкин Сидор Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латкин Сидор Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Латкин Михайло

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Латкин Данило

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Латкин Никита Сидоров

Мать ребёнка: Марья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марина Сидорова

Мать ребёнка: Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Сидорова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чащинская 1-я, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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