Медведев Арсений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Медведева) Евдокия Арсеньевна
Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Медведева) Мария Арсеньевна
Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Медведев Федор
Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Медведев) Варвара
Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Медведев Василий
Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Медведев Иоанн
Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна
Смерть
Неизвестно