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Медведев Арсений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Медведева) Евдокия Арсеньевна

Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Медведева) Мария Арсеньевна

Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Медведев Федор

Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Медведев) Варвара

Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Медведев Василий

Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Медведев Иоанн

Мать ребёнка: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Смерть
Неизвестно

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