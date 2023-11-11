Агафонова Нина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова Нина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Николаева Галина Александровна

Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Александр Александрович

Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кишлян Раисса Александровна

Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Юрий Алексадрович

Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович

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