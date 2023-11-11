Агафонова Нина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Николаева Галина Александровна
Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Александр Александрович
Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кишлян Раисса Александровна
Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Юрий Алексадрович
Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович