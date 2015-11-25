Соловьева (Соловьева) Алевтина Сергеевна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения19.06.1935
Дата смерти25.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1935
Отец: Соловьев Сергей
Мать: Попкова Наталья
Москва, Россия
Бракосочетание
1955
Муж: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
26.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАРИБАЛЬДИ УЛ. , 22 , корп. 3 , кв. 30
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Москва
Смерть
25.11.2015
Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладб., уч. 8