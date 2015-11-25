Соловьева (Соловьева) Алевтина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева (Соловьева) Алевтина Сергеевна

Соловьева (Соловьева) Алевтина Сергеевна

avatar

Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

19.06.1935

Дата смерти

25.11.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1915 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1935

Отец: Соловьев Сергей

Мать: Попкова Наталья

Москва, Россия
Бракосочетание
1955

Муж: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
26.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашов Владимир Александрович

Место жительства
Неизвестно
ГАРИБАЛЬДИ УЛ. , 22 , корп. 3 , кв. 30
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва
Смерть
25.11.2015
Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладб., уч. 8
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close