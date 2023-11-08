Горяйнова Феня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяйнова Феня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1917

Сын: Горяйнов Андрей Егорович

Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов ефрем

Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов Никифор

Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горяйнов Дмитрий

Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович

Смерть
1934
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