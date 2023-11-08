Горяйнова Феня
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1917
Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяйнов ефрем
Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяйнов Никифор
Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горяйнов Дмитрий
Отец ребёнка: Горяйнов Егор Иванович
Смерть
1934