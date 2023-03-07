Мусихин Иван Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихин Иван Козьмин

Мусихин Иван Козьмин

avatar

Место рождения

поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1737

Пол

Мужской

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Мусихин Козьма Михайлов

Мать: не указана

поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Самодурово, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1737
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close