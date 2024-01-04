Неустроев Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения1764 или 1769
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 или 1769
Бракосочетание
04.02.1786
Рождение ребёнка
12.01.1787
Дочь: Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Неустроева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1788
Дочь: Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Неустроева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Неустроева Фиона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1836