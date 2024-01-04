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Неустроев Яков Андреевич

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1764 или 1769

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 или 1769

Отец: Неустроев Андрей Якимович

Мать: Неустроева Аграфена Андреевна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
04.02.1786

Жена: Неустроева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1787

Дочь: Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Неустроева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1788

Дочь: Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Неустроева Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Неустроева Фиона Ивановна

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева Фиона Ивановна

Смерть
1836
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