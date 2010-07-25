Денисова (Клокова) Надежда Павловна 13.11.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова (Клокова) Надежда Павловна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

13.11.1928

Дата смерти

25.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Денисов Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Сергей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
25.07.2010
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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