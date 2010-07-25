Денисова (Клокова) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения13.11.1928
Дата смерти25.07.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
25.07.2010