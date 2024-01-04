Немчинов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.12.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.2009
Сын: Немчинов Иван Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.2013
Сын: Немчинов Максим Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности