Немчинов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немчинов Александр Сергеевич

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

16.11.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
04.12.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
23.09.2009

Сын: Немчинов Иван Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
05.03.2013

Сын: Немчинов Максим Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курган, город Курган, Курганская область
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