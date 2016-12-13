Свирина (Галкина) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина (Галкина) Мария Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1953

Дочь: Сонина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич

р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Николай Иванович

Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Александр Иванович

Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Иван Тимофеевич

Смерть
12.03.1991
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