Свирина (Галкина) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.03.1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1953
Дочь: Сонина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич
р.п. Шилово, Рязанской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин Александр Иванович
Отец ребёнка: Свирин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1991