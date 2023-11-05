Горбань Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2007
Дочь: Горбань Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Горбань Евгений Иванович
Рождение ребёнка
13.08.2017
Дочь: Горбань Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Горбань Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно