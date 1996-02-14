Кривцов Павел Леонтьевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.01.1918
Дата смерти14.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1918
Отец: Кривцов Леонтий
Россия
Рождение ребёнка
27.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривцова Маргарита Григорьевна
Кривцово-Плота, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кривцова Маргарита Григорьевна
Смерть
14.02.1996
с. Кр. Плота , Должанский р-н. Орловсе. обл.