Кривцов Павел Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривцов Павел Леонтьевич

Кривцов Павел Леонтьевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.01.1918

Дата смерти

14.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1918

Отец: Кривцов Леонтий

Мать: Кривцова Ульяна Кузминична

Россия
Рождение ребёнка
27.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривцова Маргарита Григорьевна

Кривцово-Плота, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривцова Маргарита Григорьевна

Смерть
14.02.1996
с. Кр. Плота , Должанский р-н. Орловсе. обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close