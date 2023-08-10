Гусева Наталия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1854 ст.
Дата смерти17.05.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1874
Дочь: Акилина Михаилова
Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
28.06.1875
Сын: Гусев Петр Михаилов
Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
02.02.1878
Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
30.05.1880 ст.
Дочь: Акилина Михаилова
Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.
Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1901 ст.