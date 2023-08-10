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Гусева Наталия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1854 ст.

Дата смерти

17.05.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1874

Дочь: Акилина Михаилова

Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров

Рождение ребёнка
28.06.1875

Сын: Гусев Петр Михаилов

Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров

Рождение ребёнка
02.02.1878

Сын: Гусев Алексей Михаилов

Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1880 ст.

Дочь: Акилина Михаилова

Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1882 ст.

Сын: Гусев Евфимий Михаилов

Отец ребёнка: Гусев Михаил Владимиров

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
17.05.1901 ст.
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
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