Семёнов Григорий Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байдеман Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Патоманова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Семёнова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Семёнова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова Нюра Григорьевна
Мать ребёнка: Семёнова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Семёнова -
Смерть
Неизвестно