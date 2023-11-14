Семёнов Григорий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Григорий Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байдеман Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Патоманова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Семёнова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Семёнова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова Нюра Григорьевна

Мать ребёнка: Семёнова -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Семёнова -

Смерть
Неизвестно
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