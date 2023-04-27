von Kempenich Dietrich
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1134
Дата смертиОколо 1181
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1134
Отец: не указан
Мать: не указана
Germany
Рождение ребёнка
Около 1160
Дочь: Von Isenburg-Kempenich Hedwig
Мать ребёнка: Von Müllenark Judith (Jutta)
Работа или профессия
Неизвестно
Herr v. Kempenich
Похороны
После 1181
Смерть
Около 1181