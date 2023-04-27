von Kempenich Dietrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Kempenich Dietrich

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1134

Дата смерти

Около 1181

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1160 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1134

Отец: не указан

Мать: не указана

Germany
Рождение ребёнка
Около 1160

Дочь: Von Isenburg-Kempenich Hedwig

Мать ребёнка: Von Müllenark Judith (Jutta)

Работа или профессия
Неизвестно
Herr v. Kempenich
Похороны
После 1181
Смерть
Около 1181
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