Кассиопея Гриндевальд
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1857
Дата смерти10.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1875
Рождение ребёнка
01.05.1877
Отец ребёнка: Себастьян Гриндевальд
Рождение ребёнка
1882
Сын: Геллерт Гриндевальд
Отец ребёнка: Себастьян Гриндевальд
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елизавета Гриндевальд
Отец ребёнка: Себастьян Гриндевальд
Смерть
10.06.?