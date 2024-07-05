Кассиопея Гриндевальд 21.08.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кассиопея Гриндевальд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1857

Дата смерти

10.06.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1875

Муж: Себастьян Гриндевальд

Рождение ребёнка
01.05.1877

Сын: Рудольфус Гриндевальд

Отец ребёнка: Себастьян Гриндевальд

Рождение ребёнка
1882

Сын: Геллерт Гриндевальд

Отец ребёнка: Себастьян Гриндевальд

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елизавета Гриндевальд

Отец ребёнка: Себастьян Гриндевальд

Смерть
10.06.?

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