Фариза Елеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фариза Елеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

1761 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Явяр

Отец ребёнка: Сали

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сали

Смерть
Неизвестно
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