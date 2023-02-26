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Фариза Елеева
Фариза Елеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1737
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Сали
1740 г.р.
Дети
Явяр
1761 г.р.
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын:
Явяр
Отец ребёнка:
Сали
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Сали
Смерть
Неизвестно
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