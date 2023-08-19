Супенко (Левентова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСупенко (Левентова) Екатерина Петровна

Супенко (Левентова) Екатерина Петровна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1892

Муж: Супенко Павел Константинович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ксения Павловна

Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович

Рождение ребёнка
05.07.1896

Дочь: Евфросиния Павловна

Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Супенко Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович

Рождение ребёнка
02.05.1900

Сын: Супенко Николай Павлович

Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Малич Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close