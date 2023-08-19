Супенко (Левентова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1892
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ксения Павловна
Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович
Рождение ребёнка
05.07.1896
Дочь: Евфросиния Павловна
Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович
Рождение ребёнка
02.05.1900
Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Малич Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Супенко Павел Константинович
Смерть
Неизвестно