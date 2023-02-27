(Хромых) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хромых) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Хромых Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Рагозин Минай

Отец ребёнка: Рагозин Тимофей

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рагозин Фелимон

Отец ребёнка: Рагозин Тимофей

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рагозин Сафон

Отец ребёнка: Рагозин Тимофей

Рождение ребёнка
1772

Сын: Рагозин Фома

Отец ребёнка: Рагозин Тимофей

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Салмонида

Отец ребёнка: Рагозин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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