(Хромых) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Хромых Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Рагозин Минай
Отец ребёнка: Рагозин Тимофей
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рагозин Фелимон
Отец ребёнка: Рагозин Тимофей
Рождение ребёнка
1768
Сын: Рагозин Сафон
Отец ребёнка: Рагозин Тимофей
Рождение ребёнка
1772
Сын: Рагозин Фома
Отец ребёнка: Рагозин Тимофей
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Салмонида
Отец ребёнка: Рагозин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно