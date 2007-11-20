Ширковских Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширковских Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1948

Дата смерти

20.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1948

Отец: Ширковских Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1974

Сын: Ширковских Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2007
Похороны
Неизвестно
Coswig, Sachsen, Deutschland
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