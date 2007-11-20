Ширковских Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1948
Дата смерти20.11.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1948
Отец: Ширковских Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1974
Сын: Ширковских Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.2007
Похороны
Неизвестно
Coswig, Sachsen, Deutschland