Столбова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Столбов Юда Давыдов
Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин
Место жительства
1834
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Столбова Екатерина Давдова
Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Столбова Варвара Давыдова
Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин
Место жительства
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столбов Давыд Ильин
Смерть
Неизвестно