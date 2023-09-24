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Столбова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Столбов Юда Давыдов

Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1834
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Столбова Екатерина Давдова

Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Столбов Никита Давыдов

Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Столбова Варвара Давыдова

Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Столбов Емельян Давыдов

Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1850
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Столбов Тимофей Давыдов

Отец ребёнка: Столбов Давыд Ильин

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1858
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Давыд Ильин

Смерть
Неизвестно
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