Шаповал Демьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: Блоцкая Евгения Демьяновна
Мать ребёнка: Евдокия
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповал Григорий Демьянович
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно