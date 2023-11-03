Шаповал Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповал Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1911

Дочь: Блоцкая Евгения Демьяновна

Мать ребёнка: Евдокия

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповал Григорий Демьянович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповал Степан Иванович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповал Иван Демьянович

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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