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Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пётр Габитович

Мать: Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Василиса Герасимовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Василиса Герасимовна

Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Василиса Герасимовна

Смерть
1942

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