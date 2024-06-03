Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пётр Габитович
Мать: Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Василиса Герасимовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Василиса Герасимовна
Рождение ребёнка
19.01.1935
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Василиса Герасимовна
Смерть
1942