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Мазитова Карина Руслановна
Мазитова Карина Руслановна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
07.06.2013
Пол
Женский
Отец
Мазитов (Мазитов) Руслан Мидхатович
1983 г.р.
Мать
Мазитова (Шарипова) Лиана Нуримановна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2013
Отец:
Мазитов Руслан Мидхатович
Мать:
Мазитова Лиана Нуримановна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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