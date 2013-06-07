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Мазитова Карина Руслановна

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2013

Отец: Мазитов Руслан Мидхатович

Мать: Мазитова Лиана Нуримановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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