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Киселёв Александр Илларионович

Место рождения

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Киселёв Феофан Александрович

Мать ребёнка: Киселёва Анна Елисеевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1871 ст.

Сын: Киселёв Иван Александрович

Мать ребёнка: Киселёва Анна Елисеевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1875 ст.

Сын: Киселёв Тарас Александрович

Мать ребёнка: Киселёва Анна Елисеевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1877 ст.

Дочь: Киселёва Мария Александровна

Мать ребёнка: Киселёва Анна Елисеевна

Пашки, Невельский уезд, Витебская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Анна Елисеевна

Смерть
Неизвестно
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