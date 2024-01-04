Киселёв Александр Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Киселёв Феофан Александрович
Мать ребёнка: Киселёва Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
18.04.1871 ст.
Сын: Киселёв Иван Александрович
Мать ребёнка: Киселёва Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
25.02.1875 ст.
Сын: Киселёв Тарас Александрович
Мать ребёнка: Киселёва Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
23.06.1877 ст.
Дочь: Киселёва Мария Александровна
Мать ребёнка: Киселёва Анна Елисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселёва Анна Елисеевна
Смерть
Неизвестно