Мезникова (Бирюкова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1892
Муж: Мезниковъ Яковъ
Рождение ребёнка
16.09.1893
Сын: Мезниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Мезниковъ Яковъ
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан