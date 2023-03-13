Мезникова (Бирюкова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезникова (Бирюкова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1892

Муж: Мезниковъ Яковъ

Рождение ребёнка
16.09.1893

Сын: Мезниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Мезниковъ Яковъ

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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