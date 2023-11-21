Екатерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варвара Феодотова
Отец ребёнка: Феодот Егоров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Феодора Феодотова
Отец ребёнка: Феодот Егоров
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Аграфена Феодотова
Отец ребёнка: Феодот Егоров
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Наталия Феодотова
Отец ребёнка: Феодот Егоров
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Феодотова
Отец ребёнка: Феодот Егоров
Рождение ребёнка
1819
Сын: Петр Феодотов
Отец ребёнка: Феодот Егоров
Рождение ребёнка
1821
Сын: Параскева Феодотова
Отец ребёнка: Феодот Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодот Егоров
Смерть
Неизвестно