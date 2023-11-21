Екатерина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варвара Феодотова

Отец ребёнка: Феодот Егоров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Феодора Феодотова

Отец ребёнка: Феодот Егоров

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Аграфена Феодотова

Отец ребёнка: Феодот Егоров

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Наталия Феодотова

Отец ребёнка: Феодот Егоров

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Феодотова

Отец ребёнка: Феодот Егоров

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Петр Феодотов

Отец ребёнка: Феодот Егоров

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Параскева Феодотова

Отец ребёнка: Феодот Егоров

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодот Егоров

Смерть
Неизвестно
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