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Кощеев Логин Епимахович

Место рождения

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Кощеев Епимах Стефанов

Мать: Марфа Прохорова

Захаровцы, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фаддеева

Рождение ребёнка
31.12.1855 ст.

Дочь: Кощеева Татьяна Логинова

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева

Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Сын: Кощеев Иван Логинов

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева

Смерть
Неизвестно

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