Кощеев Логин Епимахович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828
Отец: Кощеев Епимах Стефанов
Мать: Марфа Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фаддеева
Рождение ребёнка
31.12.1855 ст.
Дочь: Кощеева Татьяна Логинова
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева
Пестеровский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Сын: Кощеев Иван Логинов
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева
Смерть
Неизвестно