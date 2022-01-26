Маслова (Суворова) Алевтина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1963
Дата смерти26.01.2022
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1963
Отец: Суворов Федор
Мать: Суворова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
08.06.1984
Дочь: Куимова Марина Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.2022