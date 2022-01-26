Маслова (Суворова) Алевтина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Суворова) Алевтина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1963

Дата смерти

26.01.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1963

Отец: Суворов Федор

Мать: Суворова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
08.06.1984

Дочь: Куимова Марина Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.01.2022
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