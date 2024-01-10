Чёрный (Левинштейн) Ита
Место рождениягород Умань Украина
Дата рождения24.03.1886
Дата смерти05.09.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
город Умань Украина
Рождение ребёнка
12.12.1910
Сын: Чёрный Илья
Отец ребёнка: Чёрный Рефиль (Рафаил)
Киев
Рождение ребёнка
01.05.1917
Отец ребёнка: Чёрный Рефиль (Рафаил)
Умань, Черкасская, Украина
Смерть
05.09.1980