Чёрный (Левинштейн) Ита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧёрный (Левинштейн) Ита

Чёрный (Левинштейн) Ита

Место рождения

город Умань Украина

Дата рождения

24.03.1886

Дата смерти

05.09.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

город Умань Украина
Рождение ребёнка
12.12.1910

Сын: Чёрный Илья

Отец ребёнка: Чёрный Рефиль (Рафаил)

Киев
Рождение ребёнка
01.05.1917

Сын: Чёрный Рувим Рафаилович

Отец ребёнка: Чёрный Рефиль (Рафаил)

Умань, Черкасская, Украина
Смерть
05.09.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close