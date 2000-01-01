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Алещенко Юрий Викторович
Алещенко Юрий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1979
Пол
Мужской
Отец
Алещенко Виктор Андреевич
1948 г.р.
Мать
Алещенко (Ноговицына) Нина Николаевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1979
Отец:
Алещенко Виктор Андреевич
Мать:
Алещенко Нина Николаевна
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