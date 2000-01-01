Алещенко Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алещенко Юрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1979

Отец: Алещенко Виктор Андреевич

Мать: Алещенко Нина Николаевна

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