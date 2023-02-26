Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Максим Максимов
Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Василий Максимов
Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов
Рождение ребёнка
29.02.1876
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Колонин Прокопий Максимов
Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Марья Максимова
Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов
Смерть
Неизвестно