Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Максим Максимов

Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Василий Максимов

Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
29.02.1876

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Колонин Прокопий Максимов

Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Марья Максимова

Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Колонин Максим Федотов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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